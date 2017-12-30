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СМИ: сирийские войска освободили от террористов восемь поселений в провинциях Хама и Идлиб

Международная панорама
30 декабря, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Боевики, по данным агентства SANA, понесли большие потери

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ТАСС, 30 декабря. Сирийская армия при поддержке отрядов народного ополчения вернула в субботу под контроль пять населенных пунктов на северо-востоке провинции Хама (220 км от Дамаска) и еще три на юго-востоке провинции Идлиб (320 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, в ходе проведенной операции бандам террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и воюющим на их стороне экстремистским формированиям были нанесены существенные потери в живой силе и технике.

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Командование сирийской армии перебросило на север Хамы подкрепления, чтобы начать операцию по освобождению пограничной с Турцией провинции Идлиб, которую удерживают в своих руках террористы. В пятницу войска выбили боевиков из их форпостов в Абу-Дали и Умм-Хартейн на юге Идлиба и заняли стратегические высоты Тиляль-Заатар.

Военные действия в этом регионе продолжаются второй месяц. Идлиб, расположенный между провинцией Латакия на средиземноморском побережье и Алеппо, перешел под контроль вооруженных группировок в начале 2015 года.

Ситуация в Идлибе, где создается одна из зон деэскалации, обсуждалась на переговорах по Сирии стран - гарантов перемирия (Россия, Иран и Турция) в Астане 22-23 декабря.

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