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СМИ: шесть боевиков ИГ уничтожены в результате удара БПЛА в Афганистане

Международная панорама
30 декабря, 23:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, декабря. /ТАСС

Американский беспилотный летательный аппарат нанес удар в районе Дех Бала по группе боевиков, перевозивших оружие

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ТАСС, 30 декабря. По меньшей мере 6 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) уничтожены в результате воздушного удара американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в субботу Khaama Press News Agency со ссылкой на местные силы безопасности.

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"Американский БПЛА нанес удар в районе Дех Бала по группе боевиков, перевозивших оружие, - приводит агентство заявление военных. - В результате удара были уничтожены три боевика".

По данным провинциального правительства, продолжает агентство, в результате авиаудара в районе Хаска Мина также были ликвидированы три боевика. Как отмечает Khaama Press News Agency, с 25 по 28 декабря в результате отдельных операций американских БПЛА в различных районах провинции Нангархар были ликвидированы не менее 23 боевиков ИГ.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях Логар, Нангархар и Гильменд, а также на севере республики (в Кундузе, Джаузджане и Парване). При этом полевые командиры и рядовые члены радикальных группировок все чаще присягают на верность ИГ.

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