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Си Цзиньпин выразил готовность расширять сотрудничество с Россией в 2018 году

Международная панорама
31 декабря, 6:04 дата обновления: 31 декабря, 8:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Председатель КНР также рассказал о стремлении укрепить взаимное доверие

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

© Михаил Метцель/ТАСС

ПЕКИН, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в новогоднем обращении к президенту России Владимиру Путину от своего имени и от имени всего китайского народа заявил о готовности к укреплению политического и стратегического доверия. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа".

"В новом году я хотел бы продолжать вместе с вами не покладая рук трудиться над укреплением политического и стратегического взаимного доверия, развитием всестороннего практического сотрудничества между Китаем и Россией, продвижением китайско-российского международного стратегического взаимодействия, с тем, чтобы добиться новых результатов в развитии наших отношений", - написал Си Цзиньпин.

Китай стремится к развитию стратегической координации с Россией на международной арене, отмечается в послании китайского лидера. Обе стороны продемонстрировали твердую поддержку друг друга в вопросах, касающихся их базовых интересов, продемонстрировали важные начальные успехи сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" с ЕАЭС, отметил Си Цзиньпин. Китайский лидер добавил, что 2018-2019 годы будут годами сотрудничества между регионами двух стран, что несомненно будет способствовать активизации обменов между ними, поможет распространению идеи долговременной дружбы между двумя народами, стремления к общему прогрессу и процветанию.

Он также указал на устойчивое продвижение ключевых проектов сотрудничества двух стран, быстрое развитие кооперации в области инноваций, сельского хозяйства, а также обменов между людьми и СМИ.

Ранее Путин отметил успехи в развитии российско-китайских отношений, которых удалось достичь в 2017 году, а также подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по наращиванию всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. В своем обращении российский президент отметил существенный рост объемов взаимной торговли, высокую динамику обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах.

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