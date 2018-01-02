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Китай приветствует возможные переговоры между Сеулом и Пхеньяном

Международная панорама
2 января, 11:34 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 2, января. /ТАСС

Ким Чен Ын заявил о готовности направить спортсменов на зимние Олимпийские игры, а южнокорейский министр Чо Мён Гён предложил провести переговоры на высоком уровне по этому вопросу

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

© KRT via AP Video

ПЕКИН, 2 января. /ТАСС/. Правительство Китая приветствует выраженную правительством Республики Корея готовность к переговорам с КНДР и намерение Пхеньяна направить своих спортсменов на предстоящие зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.

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Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы отметили выраженные руководителями КНДР и Республики Корея позитивные сигналы об улучшении двусторонних отношений и участии КНДР в Олимпийских играх. Это положительное событие", - указал дипломат.

"Мы приветствуем его и поддерживаем обе стороны в их намерении использовать эту возможность и сделать четкие шаги для улучшения двусторонних отношений, разрядки ситуации на Корейском полуострове и реализации целей по его денуклеаризации", - подчеркнул он.

Гэн Шуан отметил, что основной причиной нестабильности на Корейском полуострове является конфликт между КНДР и США.

"По этой причине оба государства как непосредственно затронутые стороны должны предпринять усилия для улучшения двусторонних отношений, повышения уровня взаимопонимания и сделать четкие шаги для возвращения этой проблемы на путь урегулирования через переговоры и диалог", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о готовности властей страны направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане. В ответ президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих зимних Олимпийских играх, а министр объединения страны Чо Мён Гён предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры на высоком уровне по этому вопросу.

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