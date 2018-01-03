Власти Ирана заявили, что не отступят от стратегии поддержки народов Ближнего Востока

ТАСС, 3 января. Соединенные Штаты пытаются "изолировать Иран, чтобы он не был примером для других как государство, опирающееся на собственные силы". Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Al Mayadeen секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики адмирал Али Шамхани, комментируя реакцию Запада на волну уличных протестов в Тегеране, Мешхеде и других городах страны.

По его словам, "враждебность к Ирану объясняется стремлением США, Израиля и их пособников ослабить силы сопротивления в регионе и заставить их капитулировать". Однако, как подчеркнул Шамхани, Тегеран "не отступит ни на шаг в своей стратегии поддержки народов Ближнего Востока". "Мы будем продолжать оказывать помощь палестинцам, ливанцам, Сирии и Ираку", - сказал он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности осудил двуличие президента США Дональда Трампа, который "делает публично антииранские заявления, а сам тайно хочет вступить в секретные переговоры с Тегераном". "Глава Белого дома добивался встречи с президентом [Хасаном] Роухани в ООН во время Генеральной Ассамблеи, но Иран ответил отказом", - сообщил он.

Как указал Шамхани, попытки США превратить Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в антииранский альянс провалились из-за позиции Катара. "Иран солидарен сегодня с катарцами, так же, как в свое время с Кувейтом, который подвергся нападению войск Саддама Хусейна [бывшего президента Ирака] в 1990 году", - отметил он.

МВД Ирана утверждает, что полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют сейчас обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления".