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Власти Ирана заявили, что не отступят от стратегии поддержки народов Ближнего Востока

Международная панорама
3 января, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что страна продолжит оказывать помощь "палестинцам, ливанцам, Сирии и Ираку"

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ТАСС, 3 января. Соединенные Штаты пытаются "изолировать Иран, чтобы он не был примером для других как государство, опирающееся на собственные силы". Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Al Mayadeen секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики адмирал Али Шамхани, комментируя реакцию Запада на волну уличных протестов в Тегеране, Мешхеде и других городах страны.

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По его словам, "враждебность к Ирану объясняется стремлением США, Израиля и их пособников ослабить силы сопротивления в регионе и заставить их капитулировать". Однако, как подчеркнул Шамхани, Тегеран "не отступит ни на шаг в своей стратегии поддержки народов Ближнего Востока". "Мы будем продолжать оказывать помощь палестинцам, ливанцам, Сирии и Ираку", - сказал он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности осудил двуличие президента США Дональда Трампа, который "делает публично антииранские заявления, а сам тайно хочет вступить в секретные переговоры с Тегераном". "Глава Белого дома добивался встречи с президентом [Хасаном] Роухани в ООН во время Генеральной Ассамблеи, но Иран ответил отказом", - сообщил он.

Как указал Шамхани, попытки США превратить Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в антииранский альянс провалились из-за позиции Катара. "Иран солидарен сегодня с катарцами, так же, как в свое время с Кувейтом, который подвергся нападению войск Саддама Хусейна [бывшего президента Ирака] в 1990 году", - отметил он.

МВД Ирана утверждает, что полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют сейчас обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления".

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