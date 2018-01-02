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Руководство Ирана считает протест неотъемлемым правом граждан республики

Международная панорама
2 января, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек

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ТАСС, 2 января. Руководство Ирана считает протест неотъемлемым правом граждан Исламской Республики и намерено его сохранить, несмотря на попытки извне дестабилизировать обстановку в стране. Об этом на своей странице в Twitter написал во вторник министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

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"Безопасность и стабильность Ирана зависят от людей, которые, в отличие от жителей дружественных [президенту США Дональду] Трампу стран региона, имеют право выражать свое мнение и протестовать, - отметил он. - Мы сохраним это право, полученное нами с трудом, никогда не позволим вовлечь нас в жестокость, разрушение и вандализм".

Во вторник Трамп в своем Twitter заявил, что народ Ирана, где уже несколько дней проходят массовые протесты, наконец противостоит "жестоким и коррумпированным" властям. До этого лидер США заявлял о том, что массовые протесты в Иране неслучайны и что в стране настало время для перемен.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

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