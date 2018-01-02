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В ООН сожалеют о гибели людей в ходе протестов в Иране

Международная панорама
2 января, 20:35 UTC+3 ООН ООН 2, января. /ТАСС

Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хаки также выразил надежду на скорое прекращение насилия в стране

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ООН, 2 января. /ТАСС/. Секретариат ООН сожалеет о гибели людей в ходе акций протеста в Иране и надеется на прекращение насилия, а также рассчитывает на то, что гражданские права жителей страны будут уважаться. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

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По его словам, административный глава организации Антониу Гутерриш "внимательно следил за сообщениями о протестах в нескольких городах Ирана". "Мы сожалеем о гибели людей и надеемся, что удастся избежать дальнейшего насилия. Мы рассчитываем на то, что право иранского народа проводить мирные собрания и выражать свое мнение будет уважаться", - сказал Хак.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

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