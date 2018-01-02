В ООН сожалеют о гибели людей в ходе протестов в Иране

ООН, 2 января. /ТАСС/. Секретариат ООН сожалеет о гибели людей в ходе акций протеста в Иране и надеется на прекращение насилия, а также рассчитывает на то, что гражданские права жителей страны будут уважаться. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

По его словам, административный глава организации Антониу Гутерриш "внимательно следил за сообщениями о протестах в нескольких городах Ирана". "Мы сожалеем о гибели людей и надеемся, что удастся избежать дальнейшего насилия. Мы рассчитываем на то, что право иранского народа проводить мирные собрания и выражать свое мнение будет уважаться", - сказал Хак.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.