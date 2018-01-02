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ЕС призвал Иран гарантировать гражданам право на свободу выражения мнений

Международная панорама
2 января, 3:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Кэтрин Рей заявила также, что ЕС поддерживает контакты с иранскими властями

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ТАСС, 2 января. Европейский союз поддерживает контакты с властями Ирана и ожидает, что гражданам республики будет гарантировано право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений. Об этом заявила в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Кэтрин Рей.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил в воскресенье, что протест и критика являются конституционными правами граждан, если они не влекут за собой насилие.

"Мы поддерживаем контакты с иранскими властями. Мы ожидаем, что право на мирные демонстрации и свобода выражения мнений будут гарантированы, как заявлял президент Роухани", - написала Рей в своем Twitter.

Акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде; участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты, нередко перераставшие в беспорядки, охватили и другие населенные пункты. По меньшей мере 12 человек погибли, в том числе двое сотрудников сил правопорядка. По данным газеты Asharq Al-Awsat, за участие в беспорядках арестованы почти 400 человек.

В понедельник официальный представитель Корпуса "стражей исламской революции" заявил, что полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления". Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани заявил, что "демонстрации вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией". По его словам, "этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы, которые преследуют цель помешать возрождению Ирана, нанеся удар изнутри". Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию.

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