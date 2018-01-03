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СМИ: республиканцы нашли новые нарушения в расследовании ФБР в отношении Клинтон

Международная панорама
3 января, 6:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, января. /ТАСС

Отмечается, что ФБР начало готовить черновик заявления о снятии с экс-госсекретаря США всех обвинений в то время, когда существовали доказательства нарушений по итогам допросов свидетелей

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ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Республиканцы в профильных комитетах Конгресса США впервые обнаружили свидетельства того, что у Федерального бюро расследований (ФБР) были доказательства существования нарушения закона бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и ее окружением при передаче засекреченной информации через ее личный почтовый сервер. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на источники газета The Hill.

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Как отмечается, законодатели обнаружили в ряде документов ФБР пассажи, в которых говорится об "огромных объемах" засекреченной информации, проходившей через незащищенную электронную почту Клинтон, и о том, что это является доказательством уголовного нарушения. Это же, как отмечается, является подтверждением того, что один из ключевых свидетелей по делу ранее дал ложные показания. Издание обратило внимание на то, что в документах ведомства имя этого свидетеля было отредактировано, однако очевидно, что речь идет о сотруднике компьютерной фирмы, которая оказывала помощь в техническом обслуживании личного почтового сервера Клинтон после того, как она покинула пост госсекретаря.

Кроме того, члены Конгресса подтвердили, что ФБР начало готовить черновик заявления о снятии с Клинтон всех обвинений в то время, когда существовали доказательства нарушений по итогам вызова свидетелей на допросы, и до того, как федеральные агенты допросили еще порядка 12 ключевых свидетелей по делу.

В 2015 году разразился громкий скандал из-за того, что Клинтон в бытность главой Госдепартамента использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

В июле прошлого года тогда еще директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Такие поступки вызвали резкую критику со стороны как демократов, так и многих республиканцев.

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Коми, Джеймс Клинтон, Хиллари
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