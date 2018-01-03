Вице-президент Ирака назвал протесты в Иране внутренним делом Исламской Республики

ТАСС, 3 января. Вице-президент Ирака Нури аль-Малики убежден, что протесты в Иране остаются внутренним делом Исламской Республики. Об этом сообщил в среду телеканал Al-Sumaria.

"То, что происходит в Исламской Республике Иран - дело внутреннее, несмотря на то, что враги Ирана пытаются посеять смуту, - приводит телеканал слова политика. - Мы осуждаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела Ирана, как и любой другой страны".

Аль-Малики выразил уверенность, что иранские власти сумеют урегулировать ситуацию, а "враги Ирана за границей и агенты внутри страны потерпят неудачу".

Поводом для начала антиправительственных акций в Иране 28 декабря стало недовольство ростом цен. Власти Исламской Республики заявили, что протест является неотъемлемым правом жителей страны, при условии, что он не перерастает в насилие. Тем не менее в результате столкновений манифестантов с полицией погибли по меньшей мере 20 человек. Иранские власти сообщили об аресте более 450 человек.