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Трамп: иранский народ наконец выступил против коррумпированного режима

Международная панорама
2 января, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон наблюдает за ситуацией

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Ирана, в котором уже несколько дней проходят массовые протесты, наконец противостоит "жестоким и коррумпированным" властям.

"Народ Иран наконец-то предпринимает действия против жестокого и коррумпированного иранского режима", - написал во вторник глава Белого дома на своей странице в Twitter. Он также заявил, что "все деньги, которые президент [Барак] Обама [занимая этот пост] так глупо отдал им [властям Ирана], пошли на терроризм". "У людей мало еды, большая инфляция и нет прав. США наблюдают!" - добавил Трамп.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

В понедельник официальный представитель Корпуса "стражей исламской революции" заявил, что полиция и силы внутренней безопасности полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где были уличные выступления. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны США, Израиль и Саудовскую Аравию.

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