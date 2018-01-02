Трамп: иранский народ наконец выступил против коррумпированного режима

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Ирана, в котором уже несколько дней проходят массовые протесты, наконец противостоит "жестоким и коррумпированным" властям.

"Народ Иран наконец-то предпринимает действия против жестокого и коррумпированного иранского режима", - написал во вторник глава Белого дома на своей странице в Twitter. Он также заявил, что "все деньги, которые президент [Барак] Обама [занимая этот пост] так глупо отдал им [властям Ирана], пошли на терроризм". "У людей мало еды, большая инфляция и нет прав. США наблюдают!" - добавил Трамп.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 января 2018 г.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

В понедельник официальный представитель Корпуса "стражей исламской революции" заявил, что полиция и силы внутренней безопасности полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где были уличные выступления. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны США, Израиль и Саудовскую Аравию.