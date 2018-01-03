Радикалы из сектора Газа запустили ракету в сторону Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа запустили в среду ракету по территории Израиля.

Об этом говорится в поступившем в среду в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад из сектора Газа по Израилю была запущена ракета", - говорится в документе. О пострадавших в результате этого обстрела сообщений не поступало.

Это уже второй обстрел Израиля из сектора Газа в этом году. 1 января по меньшей мере одна ракета была выпущена по югу еврейского государства. На следующий день израильские ВВС в ответ нанесли удар по лагерю ХАМАС в южной части палестинского приморского анклава.