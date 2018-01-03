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Трамп пообещал иранцам поддержку, когда "придет время"

Международная панорама
3 января, 17:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, января. /ТАСС

Президент США заявил, что испытывает большое уважение к иранским гражданам

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter пообещал оказать поддержку жителям Ирана в надлежащее время.

Он, в частности, отметил, что испытывает большое уважение к иранским гражданам, которые, по его словам, борются "с их коррумпированным правительством". "Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединенных Штатов, когда для этого придет время", - заверил он.

Поводом для начавшихся 28 декабря в ряде городов Ирана акций протеста стало недовольство граждан ростом цен. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. Иранские власти обвинили США, Саудовскую Аравию и Израиль в попытках дестабилизировать обстановку в стране.

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