Трамп пообещал иранцам поддержку, когда "придет время"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter пообещал оказать поддержку жителям Ирана в надлежащее время.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 January 2018

Он, в частности, отметил, что испытывает большое уважение к иранским гражданам, которые, по его словам, борются "с их коррумпированным правительством". "Вы увидите огромную поддержку со стороны Соединенных Штатов, когда для этого придет время", - заверил он.

Поводом для начавшихся 28 декабря в ряде городов Ирана акций протеста стало недовольство граждан ростом цен. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. Иранские власти обвинили США, Саудовскую Аравию и Израиль в попытках дестабилизировать обстановку в стране.