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Иранский политик пообещал, что США ответят за вмешательство во внутренние дела страны

Международная панорама
3 января, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

По мнению Мохсена Резаи, Вашингтону придется "извиниться перед великим иранским народом"

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ТАСС, 3 января. Вмешательство США во внутренние дела Ирана не останутся без ответа. Об этом на своей странице в Twitter написал в среду секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при Высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи.

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"Власти в США будут вынуждены извиниться перед великим иранским народом за это вмешательство, - отметил он. - Американское вмешательство во внутренние дела Ирана не останется без ответа". Резаи не указал о каких контрмерах идет речь.

Ранее в среду командующий Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об "окончании смуты" в городах исламской республики.

Антиправительственные акции протеста продолжались в Иране с 28 декабря. Их участники выражали недовольство ростом цен. В произошедших столкновениях между полицией и манифестантами погибли по меньшей мере 20 человек. В попытке дестабилизировать обстановку в стране Тегеран обвинил США и их региональных союзников - Саудовскую Аравию и Израиль.

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