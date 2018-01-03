Генсек ООН призвал не допустить дальнейшего насилия в Иране

ООН, 3 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет о гибели людей в ходе акций протеста в Иране, а также призывает избегать проявления насилия. Об этом заявил в среду журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

По его словам, административный глава ООН с обеспокоенностью наблюдает за развитием событий в Исламской Республике. "Он сожалеет о гибели людей в ходе протестов. Он призывает уважать право на мирные собрания и свободу слова, а также проводить любые демонстрации мирно. Необходимо избегать дальнейшего насилия", - сказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, контактировал ли генсек с кем-либо из официальных лиц в Тегеране, чтобы обсудить с ними ситуацию в стране, Хак ответил отрицательно. В то же время он сообщил, что в ближайшее время представители ООН, в том числе руководитель аппарата генерального секретаря Мария Луиза Рибейру Виотти, свяжутся "с иранскими партнерами".

"На данный момент мне нечего сказать по поводу генерального секретаря, но вы слышали, как он высказался на этот счет, и это послание адресовано правительству и народу Ирана", - добавил Фархан Хак.

Ранее в среду Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал провести тщательное независимое расследование всех случаев применения силы во время демонстраций в Иране. Он призвал власти с осторожностью реагировать на уличные беспорядки, чтобы еще больше не обострить ситуацию.