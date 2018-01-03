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Помощник Трампа выступает за введение дополнительных санкций против Ирана

Международная панорама
3 января, 21:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, января. /ТАСС

По словам Герберта Макмастера, важно, чтобы нынешний иранский режим "лишился ресурсов, необходимых для продолжения его убийственных кампаний"

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ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер выступил за введение дополнительных санкций в отношении Ирана в связи с ситуацией в стране. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью радиостанции Voice of America.

"Иранский народ выражает разочарование - разочарование режимом, который уделяет больше внимания экспорту терроризма, чем удовлетворению потребностей собственного народа, - утверждал Макмастер. - Важно, чтобы этот режим лишился ресурсов, необходимых для продолжения его убийственных кампаний, так что речь идет о дипломатии, но также и о санкциях".

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По мнению помощника Дональда Трампа, "иранский народ выражает недовольство природой этого режима, тем, как он обращается с людьми, но и тем, как он обращается с остальным миром". Макмастер считает, что Соединенные Штаты должны не только выразить свою поддержку протестующим, но и предпринять конкретные меры, чтобы помочь простым иранцам. "Мы выражаем им свою поддержку и сочувствие. Нам приятно видеть, что эти люди используют свое право на высказывание недовольства этим диктаторским режимом", - сказал он.

"Но мы уже делаем больше, чем просто [выражаем поддержку], - продолжил генерал-лейтенант. - Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру использовали санкции в ответ на насилие, на котором строится поведение властей в Иране".

Он вновь обвинил Тегеран в "деструктивных действиях" и "разжигании гражданской войны в регионе, предоставлении оружия и поддержке таких террористических группировок, как "Хезболлах". Макмастер считает, что "около 80% бойцов, воюющих на стороне режима [президента Башара] Асада в Сирии, связаны с Ираном".

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Акции протеста в Иране
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Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез Макмастер, Герберт
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