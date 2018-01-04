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Сеул намерен вести диалог с Пхеньяном параллельно с усилиями по денуклеаризации

Международная панорама
4 января, 10:11 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 4, января. /ТАСС

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности властей страны направить спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане

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СЕУЛ, 4 января. /ТАСС/. Республика Корея продолжит тесную координацию с США в поисках путей налаживания диалога с КНДР, а межкорейские переговоры будут вестись параллельно с усилиями по денуклеаризации. Об этом глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва заявила на состоявшейся в четверг встрече с временным поверенным в делах США Марком Кнаппером и командующим американскими вооруженными силами на Корейском полуострове Винсентом Бруксом.

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"Контакты с Пхеньяном - это ответ Сеула на признаки стремления к улучшению межкорейских отношений, содержащиеся в новогодней речи лидера КНДР Ким Чен Ына", - отметила она. "У нас впереди много работы, которая потребует от нас оставаться на связи", - добавила глава внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает необходимым налаживать контакты с КНДР одновременно с борьбой с ядерной и ракетной угрозами Пхеньяна.

Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о готовности властей страны направить спортсменов на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. В ответ Мун Чжэ Ин дал своему правительству поручение начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих Играх, а южнокорейский министр объединения Чо Мён Гён предложил Пхеньяну провести 9 января консультации на высоком уровне по этому вопросу.

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Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
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