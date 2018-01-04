Сеул и Вашингтон договорились отложить учения на время зимней Олимпиады

ТАСС, 4 января. /ТАСС/. США и Южная Корея договорились отложить проведение совместных военно-морских учений на время проведения зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Эту информацию, распространенную ранее агентством Yonhap, подтвердили в Пентагоне.

Как указал в распространенном заявлении представитель американского минобороны полковник Роберт Мэннинг, президент Дональд Трамп ответил согласием на просьбу своего южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в ходе их телефонного разговора. "Министерство обороны поддерживает решение президента и все то, что отвечает наивысшим интересам альянса Южной Кореи и США", - подчеркнул Мэннинг.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин по итогам телефонных переговоров договорились о переносе учений. "Я верю, что это в высшей степени поможет успешному проведению зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, если вы продемонстрируете готовность отложить южнокорейско-американские учения на время Игр, в том случае, если Север не будет предпринимать никаких провокационных действий", - передавало слова южнокорейского президента агентство Yonhap.

Отмечалось, что Трамп ответил на это утвердительно и подчеркнул, что Мун Чжэ Ин может передать северокорейской стороне, что военных учений во время зимней Олимпиады не будет.

По данным агентства Kyodo, Трамп также предложил помощь в налаживании диалога с КНДР. "Если вам нужна помощь в налаживании межкорейского диалога - скажите. США поддерживают вас на 100%, президент Мун Чжэ Ин", - приводит агентство слова Трампа, произнесенные им во время телефонного разговора.

Речь идет о переносе на более поздний срок ежегодных маневров Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабных учений Key Resolve. Обычно они проходят в феврале-марте, что совпадает по срокам с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. В последние годы в маневрах Foal Eagle принимают участие от 200 тыс. до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.

Мун Чжэ Ин в интервью 19 декабря NBC сообщил, что предложил США отложить проведение совместных военных учений, чтобы снизить напряженность перед Олимпиадой.

Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и принимает контрмеры военного характера, которые в Южной Корее и США в свою очередь считают провокациями. Олимпиада пройдет в уезде Пхёнчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.

Южная Корея и КНДР в среду восстановили линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ожидается, что таким образом Сеул и Пхеньян начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной в Олимпиаде в Пхёнчхане. Сеул также предложил провести переговоры на высоком уровне по этой теме в Пханмунджоме 9 января.