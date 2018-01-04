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Трамп потребовал от Конгресса США ужесточить правила въезда в страну иммигрантов

Международная панорама
4 января, 22:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, января. /ТАСС

По мнению главы Белого дома, "цепная иммиграция угрожает безопасности и экономике"

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ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече в четверг с группой сенаторов-республиканцев потребовал от Конгресса ужесточить правила въезда в страну иммигрантов. "Нам нужно разработать такой план иммиграционной реформы, который бы отвечал интересам американских рабочих и семей, а также безопасности", - заявил он. Стенограмму его высказываний распространил Белый дом.

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По словам Трампа, "наша нынешняя иммиграционная система подводит американцев". "Цепная иммиграция угрожает нашей безопасности и экономике, открывает двери для террористов, - отметил президент. - Визовая лотерея также не дает ничего экономике и не способствует обеспечению безопасности. <...> Нам нужно принять такой закон, который положит конец цепной иммиграции и визовой лотерее. Они представляют опасность [для страны], и я думаю, что многие демократы согласятся с нами в данном случае".

Трамп также призвал выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой. "Нам нужна такая стена, - заметил он. - Она призвана остановить наркоторговцев, контрабандистов, преступные картели. Преступность - серьезная проблема в Мексике, и мы не хотим, чтобы она распространялась на нашу страну".

Президент вновь повторил, что в результате цепной иммиграции, а также по визовой лотерее в США перебираются из других стран "худшие представители общества".

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Белый дом 18 декабря прошлого года распространил фактологическую справку, согласно которой в результате цепной иммиграции "один лишь человек может переселить к себе в США на законных основаниях до 120 родственников". За последнее десятилетие в страну перебрались 9,3 млн человек по семейным визам. Это больше, чем совокупное население таких городов, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Кливленд, Даллас и Чикаго, заметил Белый дом.

Свыше половины семей иммигрантов пользуются в США программами вспомоществования. Ежегодно реализация иммиграционной политики обходится американским налогоплательщикам в $300 млрд, подчеркнул Белый дом.

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