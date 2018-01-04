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США и Южная Корея возобновят совместные военные учения сразу после Паралимпиады

Международная панорама
4 января, 23:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, января. /ТАСС

По словам главы Пентагона, решение об отсрочке учений принято из практических, а не политических соображений

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ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. США и Южная Корея возобновят совместные военные учения после Паралимпийских игр, которые завершатся 19 марта. Об этом заявил журналистам в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис в ответ на просьбу прокомментировать принятое президентом Дональдом Трампом решение приостановить проведение совместных маневров в Южной Корее на время Олимпиады в Пхёнчхане.

По его словам, решение отсрочить учения "было принято из практических соображений", а не политических. Мэттис пояснил, что во время Олимпийских и Паралимпийских игр предстоит "решать много логистических и транспортных задач", а военные учения могли бы все это усложнить.

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На вопрос, можно ли рассматривать отсрочку учений как ответный шаг на заявление Пхеньяна о готовности вступить в переговоры с Сеулом, глава Пентагона ответил: "Нет. Возобновление этих переговоров - результат давления со стороны международного сообщества [на КНДР]". Пока еще рано судить, продолжил Мэттис, "действительно ли Северная Корея протягивает [Сеулу] оливковую ветвь".

О достигнутой между Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином договоренности приостановить на время Олимпиады проведение совместных учений сообщил ранее в четверг по итогам телефонной беседы двух лидеров Белый дом. "Это позволит ВС США и Южной Кореи сосредоточиться на обеспечении безопасности на Играх", - подчеркивается в распространенном заявлении.

Речь идет о переносе по просьбе Сеула на более поздний срок ежегодных маневров Foal Eagle с участием всех родов войск, а также командно-штабных учений Key Resolve. Обычно они проходят в феврале-марте, что совпадает по срокам с датами проведения Олимпийских и Паралимпийских игр. В последние годы в Foal Eagle принимают участие от 200 до 300 тыс. военнослужащих, привлекаются американские стратегические вооружения.

Пхеньян считает американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения союзников в КНДР и предпринимает контрмеры военного характера, которые в Южной Корее и США в свою очередь считают провокациями. Олимпиада пройдет в уезде Пхёнчхан с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
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