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Городской суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы

Международная панорама
5 января, 10:32 дата обновления: 5 января, 12:23 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 5, января. /ТАСС

Экс-президент Грузии признан виновным по статье "Злоупотреблении служебными полномочиями"

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Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили

© Петр Сивков/ТАСС

ТБИЛИСИ, 5 января. /ТАСС/. Городской суд Тбилиси 5 января заочно приговорил экс-президента (2004-2007 гг., 2008-2013 гг.) Грузии Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы, рассмотрев дело об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили признан виновным по статье "Злоупотреблении служебными полномочиями", говорится в судебном постановлении. Формально суд лишил его свободы на четыре года, однако с учетом закона "Об амнистии" этот срок был сокращен до трех лет. "Также Михаилу Саакашвили в течении 1,5 лет запрещено занимать в Грузии должность в государственных службах или в органах местного самоуправления", - отмечается в постановлении.

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По данным следствия, в ноябре 2008 года Саакашвили, злоупотребив служебными полномочиями, обещал руководителю Департамента конституционной безопасности МВД Грузии помиловать лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани, а в 2008 году "в обход комиссии по помилованию Саакашвили своим указам помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава (они были офицерами МВД Грузии - прим. ТАСС), создав этим, правовую основу для их условно-досрочного освобождения".

После завершения заседания прокурор Ираклий Надарейшвили подчеркнул, что перед законом все равны. "С одной стороны, прискорбно, что бывший президент Грузии признан виновным, но есть вторая, правовая, сторона, и это дело должно стать превенцией, примером равноправия всех перед законом", - отметил он.

Адвокаты Саакашвили попытались оправдать подсудимого, указав, что помилование заключенных - это конституционное право президента. В ответ на их аргументы Надарейшвили подчеркнул, что "право на помилование не является абсолютным". "Экс-президент стал осужденным не из-за помилования, а из-за злоупотребления служебными полномочиями, и это два совершенно разных понятия", - сказал он.

В 2014 году Главная прокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинения по "делу Гиргвлиани". По данным следователей, "в соответствии с координированным и взаимосогласованным преступным планом в 2006 году глава МВД Вано Мерабишвили, президент Грузии Михаил Саакашвили, ряд должностных лиц совершили сокрытие преступления, фальсификацию следствия, покрытие участвовавших в преступлении высокопоставленных лиц и содействие уклонению от ответственности".

Обвинения в адрес Саакашвили

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году за несколько дней до истечения срока полномочий, потом проживал в США и на Украине. В 2014 году в Грузии против Саакашвили были выдвинуты обвинения в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, в организации нападения на депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, препятствовании расследованию убийства банкира Сандро Гиргвлиани и растрате госсредств в 2009-2012 годах.

В мае 2015 года Саакашвили получил паспорт Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины.

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