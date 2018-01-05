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Тиллерсон: руководство КНДР понимает только жесткую риторику

Международная панорама
5 января, 23:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, января. /ТАСС

Госсекретарь США заявил, что основная цель Соединенных Штатов - добиться денуклеаризации КНДР с помощью дипломатических усилий, но в случае необходимости они "опираются на мощные военные возможности"

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© Александр Щербак/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступает с жесткими высказываниями в адрес КНДР, поскольку руководство этой страны понимает только такую риторику. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в пятницу в интервью телекомпании CNN.

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"Считаю, что эту риторику Северная Корея понимает, - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать недавнее сообщение Трампа в Twitter, который в ответ на высказывания лидера КНДР о ядерной кнопке заявил, что у него также есть такая кнопка, и она, в отличие от кнопки Ким Чен Ына, работает.

"Наша цель - и президент очень четко заявлял об этом - состоит в том, чтобы добиться денуклеаризации с помощью дипломатических усилий, и эти дипломатические усилия в случае необходимости опираются на мощные военные возможности", - сказал Тиллерсон. "Важно, чтобы и Северная Корея, и все страны региона понимали, сколь высоки ставки, - добавил он. - Это необходимо для того, чтобы добиться полной поддержки наших дипломатических усилий".

По словам главы американского дипломатического ведомства, цель политики США состоит в достижении "полной, поддающейся проверке, необратимой денуклеаризации Корейского полуострова". Затронув вопрос о возможности переговоров с Пхеньяном, он отметил, что "вопрос о том, как начать переговоры, еще предстоит решить".

"Совершенно очевидно, что нам необходим сигнал со стороны Северной Кореи относительно того, что они понимают, что переговоры должны вести именно к такому результату", - добавил он. Если же ракетные и ядерные испытания в КНДР будут продолжаться, то, по словам Тиллерсона, "северокорейцам придется понять, что карательные меры в отношении них будут предприниматься и впредь, и они будут все более жесткими".

В новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе, а также что "США не смогут начать войну" против КНДР. Он также подчеркнул, что "вся территория США окажется в зоне поражения" в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара. Трамп в ответ на это 2 января в своем Twitter предложил народу КНДР проинформировать своего руководителя о том, что у него также есть такая кнопка, но она "больше и она работает".

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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