Тиллерсон: руководство КНДР понимает только жесткую риторику

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступает с жесткими высказываниями в адрес КНДР, поскольку руководство этой страны понимает только такую риторику. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в пятницу в интервью телекомпании CNN.

"Считаю, что эту риторику Северная Корея понимает, - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать недавнее сообщение Трампа в Twitter, который в ответ на высказывания лидера КНДР о ядерной кнопке заявил, что у него также есть такая кнопка, и она, в отличие от кнопки Ким Чен Ына, работает.

"Наша цель - и президент очень четко заявлял об этом - состоит в том, чтобы добиться денуклеаризации с помощью дипломатических усилий, и эти дипломатические усилия в случае необходимости опираются на мощные военные возможности", - сказал Тиллерсон. "Важно, чтобы и Северная Корея, и все страны региона понимали, сколь высоки ставки, - добавил он. - Это необходимо для того, чтобы добиться полной поддержки наших дипломатических усилий".

По словам главы американского дипломатического ведомства, цель политики США состоит в достижении "полной, поддающейся проверке, необратимой денуклеаризации Корейского полуострова". Затронув вопрос о возможности переговоров с Пхеньяном, он отметил, что "вопрос о том, как начать переговоры, еще предстоит решить".

"Совершенно очевидно, что нам необходим сигнал со стороны Северной Кореи относительно того, что они понимают, что переговоры должны вести именно к такому результату", - добавил он. Если же ракетные и ядерные испытания в КНДР будут продолжаться, то, по словам Тиллерсона, "северокорейцам придется понять, что карательные меры в отношении них будут предприниматься и впредь, и они будут все более жесткими".

В новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе, а также что "США не смогут начать войну" против КНДР. Он также подчеркнул, что "вся территория США окажется в зоне поражения" в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара. Трамп в ответ на это 2 января в своем Twitter предложил народу КНДР проинформировать своего руководителя о том, что у него также есть такая кнопка, но она "больше и она работает".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 January 2018