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Постпред Франции при ООН: изменения в Иране не должны стать итогом внешнего воздействия

Международная панорама
6 января, 0:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Франсуа Делаттр отметил, что сложившаяся в стране ситуация не представляет угрозу международной безопасности, хотя недавние протесты вызывают обеспокоенность

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ТАСС, 6 января. Политические изменения в Иране должны стать результатом работы народа этой страны, а не воздействия извне. Такое мнение выразил в пятницу постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Изменения в Иране не должны быть результатом внешнего воздействия, они должны стать итогом работы иранского народа", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном акциям протеста в Исламской Республике.

Дипломат также отметил, что сложившаяся в стране ситуация не представляет угрозу международной безопасности, хотя недавние протесты и вызывают обеспокоенность.

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, которые в ближайшее время предстанут перед судом.

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Ситуация вокруг Ирана Акции протеста в Иране
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