Иран считает, что внутренние дела страны выходят за рамки полномочий Совбеза ООН

ТАСС, 6 января. Заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное протестам в Иране, выходит за рамки полномочий этого органа. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру.

"К сожалению, несмотря на сопротивление со стороны некоторых членов, СБ позволил США использовать эту площадку в своих целях и провести это заседание, выходящее за рамки полномочий этого органа. Это является примером того, что Совбез не выполняет свои реальные функции", - сказал иранский дипломат, выступая на созванном по запросу США заседании СБ по теме протестов в Иране.

Хошру подчеркнул, что, пытаясь повлиять на "исключительно внутренние дела" Ирана, США злоупотребляют своими полномочиями постоянного члена СБ. Он отметил, что внутренние проблемы государства, которые иранские власти решают, соблюдая права и свободы своих граждан, не могут быть предметом обсуждения самого важного органа международной безопасности.

Дипломат в очередной раз заявил, что призывы к протестам распространялись, в том числе, из-за рубежа. Вместе с тем, обвинения США в жестоком подавлении выступлений Хошру назвал двуличием, приведя в пример полицейское насилие в отношении протестующих движения Occupy Wall Street в США в 2011 году.

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, которые в ближайшее время предстанут перед судом.