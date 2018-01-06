В МИД Ирана назвали заседание СБ ООН по протестам промахом американской внешней политики

ТАСС, 6 января. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф назвал прошедшее заседание Совбеза ООН, посвященное теме протестов в Иране, очередным промахом внешней политики администрации Дональда Трампа.

"Совет Безопасности не дал США в очередной раз злоупотребить своими полномочиями. Большинство [участников заседания] подчеркнули приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и недопустимость вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной промах внешней политики администрации Трампа", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

The UNSC rebuffed the US' naked attempt to hijack its mandate. Majority emphasized the need to fully implement the JCPOA and to refrain from interfering in internal affairs of others. Another FP blunder for the Trump administration. Iran's statement: https://t.co/QsbihBW69V — Javad Zarif (@JZarif) 5 January 2018

На созванном в пятницу по запросу США заседании Совбеза по теме протестов в Иране постоянный представитель ИРИ Голямали Хошру подчеркнул, что обсуждение внутренних дел государства выходит за рамки полномочий этого органа, а США таким образом злоупотребляют своими правами постоянного члена Совета.

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, которые в ближайшее время предстанут перед судом.