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В МИД Ирана назвали заседание СБ ООН по протестам промахом американской внешней политики

Международная панорама
6 января, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Глава внешнеполитического ведомства страны отметил, что Совет Безопасности не дал Соединенным Штатам в очередной раз злоупотребить своими полномочиями

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Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

© Arif Hudaverdi Yaman/Pool Photo via AP, File

ТАСС, 6 января. Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф назвал прошедшее заседание Совбеза ООН, посвященное теме протестов в Иране, очередным промахом внешней политики администрации Дональда Трампа.

"Совет Безопасности не дал США в очередной раз злоупотребить своими полномочиями. Большинство [участников заседания] подчеркнули приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе и недопустимость вмешательства во внутренние дела других стран. Очередной промах внешней политики администрации Трампа", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

На созванном в пятницу по запросу США заседании Совбеза по теме протестов в Иране постоянный представитель ИРИ Голямали Хошру подчеркнул, что обсуждение внутренних дел государства выходит за рамки полномочий этого органа, а США таким образом злоупотребляют своими правами постоянного члена Совета.

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, которые в ближайшее время предстанут перед судом.

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