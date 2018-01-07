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Трамп: автор книги о Белом доме никогда не был в Овальном кабинете и не проводил интервью

Международная панорама
7 января, 0:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, января. /ТАСС

Президент США заявил, что Майкл Вулф "полный неудачник", который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу

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Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Chris Kleponis / POOL

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал автора нашумевшей книги о его администрации, журналиста Майкла Вулфа "полным неудачником", который никогда не проводил с ним интервью в Овальном кабинете Белого дома.

Речь идет о книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", построенной на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о самом Трампе и его приближенных.

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"Майкл Вулф - это полный неудачник, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу. Он использовал небрежного Стива Бэннона, который плакал, когда его увольняли, и умолял оставить его на посту. Теперь небрежный Стив оказался брошен практически всеми, как собака", - говорится в записи, опубликованной в субботу на официальной странице Трампа в Facebook.

Выступая в тот же день перед журналистами в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, Трамп указал на то, что никогда не давал Вулфу интервью в Овальном кабинете. "Я общался с ним лишь однажды очень давно, - отметил президент. - Его никогда не было в Овальном кабинете, мы не делали интервью". "Думаю, небрежный Стив привел его в Белый дом, поэтому сейчас небрежный Стив ищет работу", - резюмировал Трамп, добавив, что книга Вулфа - это "художественный вымысел".

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