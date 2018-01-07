Трамп: автор книги о Белом доме никогда не был в Овальном кабинете и не проводил интервью

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал автора нашумевшей книги о его администрации, журналиста Майкла Вулфа "полным неудачником", который никогда не проводил с ним интервью в Овальном кабинете Белого дома.

Речь идет о книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", построенной на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о самом Трампе и его приближенных.

"Майкл Вулф - это полный неудачник, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу. Он использовал небрежного Стива Бэннона, который плакал, когда его увольняли, и умолял оставить его на посту. Теперь небрежный Стив оказался брошен практически всеми, как собака", - говорится в записи, опубликованной в субботу на официальной странице Трампа в Facebook.

Выступая в тот же день перед журналистами в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, Трамп указал на то, что никогда не давал Вулфу интервью в Овальном кабинете. "Я общался с ним лишь однажды очень давно, - отметил президент. - Его никогда не было в Овальном кабинете, мы не делали интервью". "Думаю, небрежный Стив привел его в Белый дом, поэтому сейчас небрежный Стив ищет работу", - резюмировал Трамп, добавив, что книга Вулфа - это "художественный вымысел".