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NYT: спецслужбы США признали своим провалом рывок в ракетно-ядерной программе КНДР

Международная панорама
7 января, 7:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, января. /ТАСС

По словам источника газеты, Вашингтон недооценил возможности Пхеньяна в компьютерном моделировании и целеустремленность Ким Чен Ына

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Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты, 16 сентября, 2017 год

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты, 16 сентября, 2017 год

© EPA-EFE/KCNA, архив

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США считает одним из своих крупнейших просчетов неспособность точно спрогнозировать успешную реализацию ракетно-ядерной программы КНДР и правильно оценить целеустремленность ее лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщила 6 января газета The New York Times со ссылкой на итоги конфиденциальных бесед с бывшими и действующими сотрудниками ЦРУ и остальных спецслужб Соединенных Штатов.

Собеседники, имена и должности которых издание не раскрывает, признают, что в начале президентства Дональда Трампа разведка напрасно успокаивала его, утверждая, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до территории США. В 2016 году КНДР испытала восемь ракет средней дальности, из которых семь взорвались на стартовой площадке или развалились в полете, уточняет газета. По ее данным, американская разведка сделала из этого неверный вывод, увязав неудачи КНДР с мерами саботажа, предпринятыми с санкции 44-го президента Барака Обамы. Пять подземных ядерных испытаний в КНДР не убедили спецслужбы США, продолжавших верить, что этой стране потребуется еще несколько лет на создание водородной бомбы, добавило издание.

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Теперь бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других разведывательных ведомств штатов признают, что их неспособность предвидеть стремительные рывки, совершенные за последние месяцы в реализации ракетно-ядерной программы КНДР, "явилась одним из самых значимых просчетов Америки". По оценке газеты, это обстоятельство объясняет непоследовательность заявлений и курса в данном вопросе неискушенной администрации президента Трампа.

Как пояснили собеседники издания, ключевая ошибка заключалась в том, что, с точки зрения спецслужб США, Пхеньяну потребуется столько же времени для овладения ракетными технологиями, сколько любой другой стране в период холодной войны. В Вашингтоне недооценили возможности КНДР в компьютерном моделировании и в использовании опыта третьих стран, а также решительность и целеустремленность Ким Чен Ына. По словам одного из источников газеты, последний год стал "поучительным уроком" о пределах возможностей электронной и спутниковой разведки США в проведении секретных операций против страны с сравнительно слабой экономикой.

В июле 2017 года КНДР объявила о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности. Затем КНДР провела еще три пуска таких ракет, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Совет Безопасности ООН в течение года четыре раза ужесточал санкции в отношении Пхеньяна.

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Персоны
Ким Чен Ын Обама, Барак Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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