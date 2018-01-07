NYT: спецслужбы США признали своим провалом рывок в ракетно-ядерной программе КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США считает одним из своих крупнейших просчетов неспособность точно спрогнозировать успешную реализацию ракетно-ядерной программы КНДР и правильно оценить целеустремленность ее лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщила 6 января газета The New York Times со ссылкой на итоги конфиденциальных бесед с бывшими и действующими сотрудниками ЦРУ и остальных спецслужб Соединенных Штатов.

Собеседники, имена и должности которых издание не раскрывает, признают, что в начале президентства Дональда Трампа разведка напрасно успокаивала его, утверждая, что у Вашингтона остается в запасе минимум четыре года, чтобы замедлить или остановить разработку Пхеньяном ракеты, способной доставить ядерную боеголовку до территории США. В 2016 году КНДР испытала восемь ракет средней дальности, из которых семь взорвались на стартовой площадке или развалились в полете, уточняет газета. По ее данным, американская разведка сделала из этого неверный вывод, увязав неудачи КНДР с мерами саботажа, предпринятыми с санкции 44-го президента Барака Обамы. Пять подземных ядерных испытаний в КНДР не убедили спецслужбы США, продолжавших верить, что этой стране потребуется еще несколько лет на создание водородной бомбы, добавило издание.

Теперь бывшие и действующие сотрудники ЦРУ и других разведывательных ведомств штатов признают, что их неспособность предвидеть стремительные рывки, совершенные за последние месяцы в реализации ракетно-ядерной программы КНДР, "явилась одним из самых значимых просчетов Америки". По оценке газеты, это обстоятельство объясняет непоследовательность заявлений и курса в данном вопросе неискушенной администрации президента Трампа.

Как пояснили собеседники издания, ключевая ошибка заключалась в том, что, с точки зрения спецслужб США, Пхеньяну потребуется столько же времени для овладения ракетными технологиями, сколько любой другой стране в период холодной войны. В Вашингтоне недооценили возможности КНДР в компьютерном моделировании и в использовании опыта третьих стран, а также решительность и целеустремленность Ким Чен Ына. По словам одного из источников газеты, последний год стал "поучительным уроком" о пределах возможностей электронной и спутниковой разведки США в проведении секретных операций против страны с сравнительно слабой экономикой.

В июле 2017 года КНДР объявила о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности. Затем КНДР провела еще три пуска таких ракет, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Совет Безопасности ООН в течение года четыре раза ужесточал санкции в отношении Пхеньяна.