Тереза Мэй подтвердила, что проведет перестановки в британском кабинете министров

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что вскоре проведет перестановки в возглавляемом ею кабинете министров. Об этом она заявила в интервью воскресной программе Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

"Очевидно, что уход с должности [главы секретариата кабмина] Дамиана Грина перед Рождеством означает, что определенные изменения действительно должны быть произведены, и я их произведу", - сообщила глава правительства.

Воскресные британские газеты, включая The Sunday Times и The Sunday Telegraph, опубликовали многочисленные сообщения о том, что Мэй может уже 8 января объявить о перестановках в кабинете министров. Издания полагают, что группа ключевых министров, в их числе министр финансов Филип Хаммонд, глава МИД Борис Джонсон, глава МВД Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, сохранят свои должности. Однако ожидается, что премьер назначит как минимум шестерых новых членов правящего кабинета, включая главу секретариата кабмина.

Пресса напоминает, что Мэй сразу же после отставки Грина, который покинул свой пост в декабре на фоне скандала вокруг утверждений о том, что в его рабочем компьютере еще много лет назад были обнаружены материалы порнографического содержания, хотела назначить на пост главы секретариата нынешнего главу Минздрава Джереми Ханта. Однако она отложила свое решение на несколько дней в связи с разгаром кризиса в Национальной системе здравоохранения, который возник на фоне переполненности медицинских учреждений страны пациентами из-за традиционного обострения инфекционных и хронических заболеваний в зимний период.

В числе тех, кого могут отправить в отставку, издания называют министра образования Джастина Грининга, министра по делам бизнеса Грега Кларка, председателя правящей Консервативной партии и одновременно канцлера герцогства Ланкастерского Патрика Маклафлина и лидера Палаты общин (де-факто - лидера парламентской фракции тори в нижней палате парламента) Андреа Лидсом.