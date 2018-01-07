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Глава ЦРУ не сомневается в способности Трампа справляться с обязанностями президента

Международная панорама
7 января, 17:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, января. /ТАСС

Майкл Помпео назвал недостоверными заявления, сделанные в книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа"

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Директор ЦРУ Майкл Помпео

Директор ЦРУ Майкл Помпео

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Директор ЦРУ Майкл Помпео не сомневается в способности Дональда Трампа справляться с обязанностями президента США. Убежденность в этом Помпео высказал в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

"Я говорю на основании собственного опыта, так как общаюсь с президентом каждый день. Мы беседуем о сложных темах, президент поддерживает [разговор], понимает его сложность, задает важные вопросы. Я слышу, как он делает это", - заверил директор ЦРУ.

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Он назвал недостоверной и вымышленной скандальную книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. "Упомянутые в ней заявления являются чистым вымыслом. Вещи, подобные этой книге, откровенно говоря, становятся преходящими моментами истории", - отметил Помпео.

В США разгорается скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. Она построена на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, в ней содержится множество нелицеприятных сведений и комментариев о нынешней американской администрации. Сам Трамп ранее уже подверг эту книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений.

На фоне скандала Трамп обвинил оппонентов в попытках усомниться в его уме и назвал себя гением.

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Персоны
Трамп, Дональд Бэннон, Стивен Помпео, Майкл (Майк)
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