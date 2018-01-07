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Советник Трампа сравнил с отбросами скандальную книгу о президенте США

Международная панорама
7 января, 17:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, января. /ТАСС

Стивен Миллер подчеркнул, что книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" является "плодом вымысла"

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НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Выходящая в свет скандальная книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа является гротескным плодом вымысла и низкосортным чтивом. Такую оценку этой книге дал в воскресенье в эфире телекомпании CNN один из советников президента США Стивен Миллер.

"Эта книга является плодом чистого вымысла. Это гротескный плод вымысла", - подчеркнул он. "Я лично охарактеризовал бы автора отбросом и автором отбросов", - добавил Миллер.

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Он также изложил отношение администрации к ряду фрагментов книги, приписываемых бывшему главному стратегу Стивену Бэннону. "Будет трагично и несвоевременно, если Стив действительно так выразился. Подобные комментарии крайне расходятся с подлинным положением дел. Весь персонал Белого дома глубоко разочарован этими комментариями, которые являются гротескными", - заявил советник главы государства.

Миллер уточнил, что Бэннон "не присутствовал на встрече" сына президента Дональда Трампа - младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке летом 2016 года и, следовательно, "даже близко не является достоверным источником" информации о содержании этой встречи.

Книга "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа", выход в свет которой запланирован на 9 января, как утверждает ее автор, построена на воспоминаниях Бэннона. Британская газета The Guardian опубликовала отрывки из этой книги, в которых Бэннон, в частности, подвергал критике решение сына президента Дональда Трампа - младшего, его зятя Джареда Кушнера и теперь уже бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта встретиться в июне 2016 года с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке, которая якобы обещала предоставить им компрометирующую информацию на кандидата на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон. Как заявил Вулф, Бэннон назвал такие действия "предательскими" и "непатриотичными".

В среду Белый дом распространил заявление Трампа, который заявил, что Бэннон "потерял рассудок". Американский лидер утверждал, что его главный стратег и в прошлом один из его ближайших союзников на деле не имел на него никакого влияния, он также играл незначительную роль в предвыборном штабе. Как в четверг информировала газета The Washington Post, юристы президента США пытаются предотвратить поступление книги в продажу.

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Персоны
Бэннон, Стивен Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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