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Al Jazeera: йеменские мятежники заявили о сбитом ими истребителе аравийской коалиции

Международная панорама
7 января, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

По данным телеканала, пилоты сбитого истребителя живы

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ТАСС, 7 января. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили о сбитом ими в воскресенье военном самолете аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление "Ансар Аллах".

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По данным мятежников, истребитель ВВС коалиции был сбит в провинции Саада, расположенной на севере Йемена и граничащей с Саудовской Аравией. По поступающей информации, пилоты, находившиеся в кабине военного самолета, живы.

Официальных комментариев со стороны командования коалиции по поводу этого инцидента пока не поступало.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего президента Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

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