Al Jazeera: йеменские мятежники заявили о сбитом ими истребителе аравийской коалиции

ТАСС, 7 января. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили о сбитом ими в воскресенье военном самолете аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление "Ансар Аллах".

По данным мятежников, истребитель ВВС коалиции был сбит в провинции Саада, расположенной на севере Йемена и граничащей с Саудовской Аравией. По поступающей информации, пилоты, находившиеся в кабине военного самолета, живы.

Официальных комментариев со стороны командования коалиции по поводу этого инцидента пока не поступало.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего президента Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.