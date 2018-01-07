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Директор ЦРУ заявил, что Россия пытается вмешиваться в выборы в США

Международная панорама
7 января, 19:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, января. /ТАСС

Майкл Помпео также подчеркнул, что у Соединенных Штатов "есть много противников, которые хотят подорвать западную демократию"

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ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео в воскресенье в интервью телеканалу CBS выступил с утверждением о том, что Россия "и другие противники" пытаются вмешаться в американский избирательный процесс.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, обеспокоен ли он возможностью повторения ситуации 2016 года, когда, как уверяют в Вашингтоне, Москва якобы пыталась повлиять на ход президентских выборов. Ведущий канала попросил Помпео уточнить, наблюдает ли он такие попытки сейчас.

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"Да, это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за россиян, но из-за других попыток. У нас есть много противников, которые хотят подорвать западную демократию", - заявил глава ЦРУ.

Он заверил, что разведуправление работает над тем, чтобы защитить выборы от внешнего влияния. "Мы намерены противостоять россиянам и всем тем, кто угрожает этому исходу [выборов]", - резюмировал Помпео.

В США в 2018 году пройдут очередные промежуточные выборы в Конгресс, на которых будет переизбрана вся Палата представителей и часть Сената. На данный момент большинство в обеих палатах удерживают республиканцы. Москва ранее на самом высоком уровне отвергала приписываемые ей попытки вмешаться в избирательный процесс в Америке.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
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