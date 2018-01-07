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СМИ: пилоты потерпевшего крушение самолета в Йемене спасены

Международная панорама
7 января, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Аравийская коалиция заявила, что боевой самолет разбился "из-за технической неисправности"

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ТАСС, 7 января. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила о спасении пилотов боевого самолета, потерпевшего в воскресенье крушение в Йемене. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, цитируя заявление коалиции.

В нем отмечается, что "в результате специальной операции два пилота, которые находились в разбившемся самолете, спасены". Также указывается, что боевой самолет коалиции разбился "из-за технической неисправности во время возвращения на базу после выполнения задания над территорией Йемена".

Ранее сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) заявили, что сбили военный самолет аравийской коалиции. По данным мятежников, истребитель ВВС коалиции был сбит в провинции Саада, расположенной на севере Йемена и граничащей с Саудовской Аравией.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными, с точки зрения мирового сообщества, властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего президента Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции.

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