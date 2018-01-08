Орбан сравнил мигрирующих по экономическим причинам беженцев с захватчиками

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "захватчиками" тех беженцев, которые отправляются в ЕС по экономическим причинам в поисках более благополучной жизни. С соответствующим заявлением он выступил в интервью немецкой газете Bild, которое было опубликовано в понедельник.

Отвечая на вопрос, почему Венгрия не хочет принимать соискателей убежища, он сказал: "Мы рассматриваем этих людей не как мусульманских беженцев. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков. Чтобы попасть в Венгрию, к примеру, из Сирии, нужно преодолеть территорию четырех стран, которые пусть и не такие богатые как Германия, но все же стабильные, то есть там они уже не должны опасаться за свои жизни".

"Уже это является подтверждением того, что они мигрируют по экономическим причинам в поисках лучшей жизни", - добавил политик.

Орбан сказал, что его страна должна иметь право сама решать, кто будет жить на ее территории. Он выразил опасение, что чрезмерное число мигрантов из мусульманских стран может спровоцировать появление так называемых параллельных обществ. Премьер Венгрии объяснил это тем, что "христианское и мусульманское общество не объединить никогда".

По его словам, идеи мультикультурализма "являются иллюзией".

Политик сказал, что вклад его страны в урегулирование миграционного кризиса заключается в защите внешней границы ЕС с Сербией. "Нам это обошлось в €1 млрд с 2015 года, а Брюссель не заплатил нам ни цента", - отметил он.