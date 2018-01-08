Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орбан сравнил мигрирующих по экономическим причинам беженцев с захватчиками

Международная панорама
8 января, 11:50 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 8, января. /ТАСС

Президент Венгрии подчеркнул, что его страна вправе сама решать, кто будет жить на ее территории

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

© EPA-EFE/LUKAS BARTH

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал "захватчиками" тех беженцев, которые отправляются в ЕС по экономическим причинам в поисках более благополучной жизни. С соответствующим заявлением он выступил в интервью немецкой газете Bild, которое было опубликовано в понедельник.

Смотрите также

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

Отвечая на вопрос, почему Венгрия не хочет принимать соискателей убежища, он сказал: "Мы рассматриваем этих людей не как мусульманских беженцев. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков. Чтобы попасть в Венгрию, к примеру, из Сирии, нужно преодолеть территорию четырех стран, которые пусть и не такие богатые как Германия, но все же стабильные, то есть там они уже не должны опасаться за свои жизни".

"Уже это является подтверждением того, что они мигрируют по экономическим причинам в поисках лучшей жизни", - добавил политик.

Орбан сказал, что его страна должна иметь право сама решать, кто будет жить на ее территории. Он выразил опасение, что чрезмерное число мигрантов из мусульманских стран может спровоцировать появление так называемых параллельных обществ. Премьер Венгрии объяснил это тем, что "христианское и мусульманское общество не объединить никогда".

По его словам, идеи мультикультурализма "являются иллюзией".

Политик сказал, что вклад его страны в урегулирование миграционного кризиса заключается в защите внешней границы ЕС с Сербией. "Нам это обошлось в €1 млрд с 2015 года, а Брюссель не заплатил нам ни цента", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Орбан, Виктор
Страны
Сирия Венгрия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
3
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
4
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Дебош на борту самолета в Сочи обошелся москвичке в 300 тыс. рублей
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама