NBC: юристы Трампа прорабатывают детали возможной дачи им показаний спецпрокурору США

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Юрисконсульты президента США прорабатывают формат, место и длительность возможной встречи Дональда Трампа со спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования приписываемого команде республиканца сговора с Москвой. Подготовка ведется из-за высоких шансов того, что Мюллер решится взять показания с Трампа, сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники.

Согласно их данным, проработка условий и деталей такой встречи ведется в предварительном порядке. Юрисконсульты согласовывают, какое время, место и формат будет предпочтительнее навязать спецпрокурору. В частности, немаловажное значение имеет то, будет ли Мюллер лично брать показания у президента и какие вопросы будет ему задавать, говорится в публикации NBC.

По данным источников телекомпании, юрисконсульты допускают возможность ряда компромиссов, чтобы Трамп без серьезных для себя последствий мог уклониться от явки к спецпрокурору. Проработка деталей началась в прошлом году после того, как Мюллер выдвинул официальные обвинения в адрес бывшего руководителя предвыборной кампании республиканца Пола Манафорта.

"Белый дом не комментирует сообщения о контактах с офисом спецпрокурора в знак уважения к нему и его правилам работы. Белый дом продолжает полностью сотрудничать со спецпрокурором с целью содействовать скорейшему разрешению всех имеющихся вопросов", - заявил телекомпании юрисконсульт Трампа Джон Доуд.

На прошлой неделе президент США заявил, что его не затрагивает расследование утверждений о попытках России повлиять на ход американских выборов в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Мюллер. Трамп, однако, ушел от прямого ответа на вопрос о том, готов ли он будет лично в случае получения повестки дать показания команде Мюллера, который был назначен весной прошлого года министром юстиции, генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, самоустранившимся от разбирательства по предполагаемому вмешательству России в американские выборы.

Руководство РФ на самом высоком уровне неоднократно отвергало выводы о вмешательстве в избирательный процесс в США.