Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН продолжит помогать палестинцам, пока не будет урегулирован конфликт с Израилем

Международная панорама
8 января, 23:50 дата обновления: 9 января, 0:10 UTC+3 ООН ООН 8, января. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что США заморозили перевод $125 млн, которые должны были пойти на финансирование БАПОР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 8 января. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжит оказывать содействие до тех пор, пока не будет урегулирован палестино-израильский конфликт. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя возможное прекращение финансирования БАПОР Соединенными Штатами.

2 января президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем о мире, а спустя несколько дней информационный портал Axios сообщил со ссылкой на дипломатические источники, что Вашингтон заморозил перевод $125 млн, которые должны были пойти на финансирование БАПОР. В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал этот шаг американской стороны, предложив ликвидировать агентство и перенаправить его финансирование Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Смотрите также

Нетаньяху призвал ликвидировать агентство ООН для помощи палестинским беженцам

США заморозили $125 млн помощи беженцам из Палестины по каналам ООН

Нетаньяху призвал упразднить агентство ООН для помощи палестинским беженцам

Как напомнил Дюжаррик, БАПОР "в основном опирается на добровольные взносы государств" и ведет деятельность на основе мандата, выданного Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН. "БАПОР работает с социально отчужденными группами населения на Ближнем Востоке, и оказывает им критически необходимую образовательную, гуманитарную, медицинскую поддержку. БАПОР уполномочено продолжать это делать до тех пор, пока не будет достигнуто прочное, справедливое и мирное решение этого конфликта", - сказал он. По его словам, ООН также продолжит призывать израильтян и палестинцев "к совместной работе" по достижению мирного урегулирования конфликта путем создания двух государств для двух народов.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство является вспомогательным органом ГА и защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг. В 1950 году БАПОР оказывало помощь около 750 тыс. палестинских беженцев, сегодня это число оценивается в 5 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Темы
Палестино-израильский конфликт
Страны
Палестина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Задержан лишенный прав участник гонок на Gelandewagen в Москве
3
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
4
Испытания второго авиалайнера МС-21 начнутся в феврале-марте
5
В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег
6
Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для России
7
WP: спецпрокурор США по России может допросить Трампа в ближайшие недели
Темы дня
Новости партнеров
Реклама