ООН продолжит помогать палестинцам, пока не будет урегулирован конфликт с Израилем

ООН, 8 января. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжит оказывать содействие до тех пор, пока не будет урегулирован палестино-израильский конфликт. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя возможное прекращение финансирования БАПОР Соединенными Штатами.

2 января президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем о мире, а спустя несколько дней информационный портал Axios сообщил со ссылкой на дипломатические источники, что Вашингтон заморозил перевод $125 млн, которые должны были пойти на финансирование БАПОР. В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал этот шаг американской стороны, предложив ликвидировать агентство и перенаправить его финансирование Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как напомнил Дюжаррик, БАПОР "в основном опирается на добровольные взносы государств" и ведет деятельность на основе мандата, выданного Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН. "БАПОР работает с социально отчужденными группами населения на Ближнем Востоке, и оказывает им критически необходимую образовательную, гуманитарную, медицинскую поддержку. БАПОР уполномочено продолжать это делать до тех пор, пока не будет достигнуто прочное, справедливое и мирное решение этого конфликта", - сказал он. По его словам, ООН также продолжит призывать израильтян и палестинцев "к совместной работе" по достижению мирного урегулирования конфликта путем создания двух государств для двух народов.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство является вспомогательным органом ГА и защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг. В 1950 году БАПОР оказывало помощь около 750 тыс. палестинских беженцев, сегодня это число оценивается в 5 млн.