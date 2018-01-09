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Госдеп: власти Кубы не могут не знать, кто причинил вред дипломатам из США

Международная панорама
9 января, 22:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 9, января. /ТАСС

В октябре кубинские эксперты заявили, что пока нет никаких доказательств того, что американские граждане действительно подверглись в Гаване "акустическим атакам"

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ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Власти Кубы полностью контролируют порядок в стране, они не могут не знать, кто стоит за так называемыми "акустическими атаками" в отношении американских дипломатов в Гаване, зафиксированными в 2016 и 2017 годах. Об этом во вторник на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Западного полушария Франсиско Палмиери.

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"Это произошло в Гаване, в их стране, где безопасность обычно находится под полным контролем. Мы не можем себе представить, что они не знают, как [это случилось], кто несет ответственность, что они не могут предпринять действия для предотвращения повторения таких атак", - сказал он.

Власти США утверждают, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в СМИ "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года по август нынешнего пострадали 24 американских дипломата.

Как сообщил на слушаниях ответственный сотрудник бюро дипломатической безопасности Госдепартамента Тодд Браун, расследование инцидентов продолжается, характер этих явлений пока не выявлен. "Там был акустический элемент", - признал он, добавив, что источник мог быть разным, изучаются все версии, включая применение ультразвука.

В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах своего расследования. По их словам, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване "акустическим атакам", обнаружено не было, а сами "атаки" могли быть попросту стрекотом сверчков или цикад.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба несет ответственность за атаки.

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