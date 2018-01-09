Командующий морпехами США считает, что война с КНДР была бы похожа на "Игру престолов"

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Вооруженный конфликт на Корейском полуострове, в случае возникновения, будет похож на те события, которые разворачиваются в телесериале "Игра престолов". С такой оценкой выступил перед американскими военными на одной из ближневосточных баз командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер.

Оценивая вероятное сражение США и Южной Кореи с КНДР, он предположил, что Сеул так или иначе попадет под обстрел артиллерии КНДР. "Это было бы похоже на "Игру престолов". Пострадает множество людей", - сказал военачальник, слова которого приводит во вторник издание Military.

Неллер заявил, что победу одержать возможно, даже если придется столкнуться со значительными трудностями. "Победим ли мы в конце концов в сражении? Думаю, что да: мы [США] обладаем некоторыми средствами, которых нет у Северной Кореи", - считает он.

Как пояснило издание, Неллер в конце декабря нанес визит на несколько баз американских морпехов, в том числе на Ближнем Востоке. Во время выступлений перед военнослужащими США он коснулся наиболее актуальных тем, в частности ситуации вокруг КНДР, а также Ирана, Китая и России.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.