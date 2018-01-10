Госдепартамент США обещает выработать идеи по ужесточению санкций в отношении РФ в январе

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Госдепартамент США выработает к концу текущего месяца свои соображения относительно ужесточения одностороннего режима санкций в отношении России. Это подтвердил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

"Да, это все еще временные рамки", - сказал Голдстин, отвечая на вопрос о том, планирует ли внешнеполитическое ведомство США к концу января представить свое видение ужесточения ограничительных мер против России, как того требует новое американское законодательство. "Наша позиция по этому [вопросу] не поменялась", - отметил заместитель главы американской дипломатии.

Речь идет об исполнении "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот американский нормативно-правовой акт был принят подавляющим большинством голосов и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США в конце июля минувшего года. Президент Дональд Трамп подписал его 2 августа, высказав при этом решительные возражения.

Закон предусматривает ужесточение односторонних рестрикций США в отношении России, Ирана и КНДР. Его авторы также фактически попытались придать ему экстерриториальный характер и прописали в нем механизмы применения санкций в отношении компаний и институтов в третьих странах, которые сотрудничают прежде всего с энергетической отраслью России и предприятиями и ведомствами из ее оборонного и разведывательного секторов.