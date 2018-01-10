Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.01:
$ 57.05
€ 68.21
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдепартамент США обещает выработать идеи по ужесточению санкций в отношении РФ в январе

Международная панорама
10 января, 2:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, января. /ТАСС

Речь идет об исполнении закона, предполагающего усиление односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Госдепартамент США выработает к концу текущего месяца свои соображения относительно ужесточения одностороннего режима санкций в отношении России. Это подтвердил во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин.

Смотрите также

В коллегии ВПК появился штаб по развитию "оборонки" в условиях ожидаемых санкций США

Минфин не исключает ужесточения антироссийских санкций в дальнейшем

Кремль беспокоят возможные новые санкции, ответ будет дан по принципу взаимности

"Да, это все еще временные рамки", - сказал Голдстин, отвечая на вопрос о том, планирует ли внешнеполитическое ведомство США к концу января представить свое видение ужесточения ограничительных мер против России, как того требует новое американское законодательство. "Наша позиция по этому [вопросу] не поменялась", - отметил заместитель главы американской дипломатии.

Речь идет об исполнении "Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций". Этот американский нормативно-правовой акт был принят подавляющим большинством голосов и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США в конце июля минувшего года. Президент Дональд Трамп подписал его 2 августа, высказав при этом решительные возражения.

Закон предусматривает ужесточение односторонних рестрикций США в отношении России, Ирана и КНДР. Его авторы также фактически попытались придать ему экстерриториальный характер и прописали в нем механизмы применения санкций в отношении компаний и институтов в третьих странах, которые сотрудничают прежде всего с энергетической отраслью России и предприятиями и ведомствами из ее оборонного и разведывательного секторов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции в отношении России
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ПФР объяснил, почему не все могут рассчитывать на страховую пенсию по старости
2
В Госдуме хотят исключить из списка нарушений ПДД ряд статей, за которые будут лишать прав
3
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
4
Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории
5
В Тихом океане кит спас женщину от нападения акулы
6
Guardian: США планируют создать новую ядерную боеголовку для сдерживания России
7
Пентагон: атаковавшие базы РФ в Сирии беспилотники находятся в открытой продаже
Темы дня
Новости партнеров
Реклама