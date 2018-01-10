Трамп считает маловероятным то, что ему придется давать показания спецпрокурору Мюллеру

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает маловероятным, что ему придется давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование по поводу утверждений о влиянии России на ход американских выборов в 2016 году. Глава государства сделал соответствующее заявление, выступая в среду на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.

"Я поговорю с адвокатами [на этот счет]. <...> Посмотрим, что произойдет", - заявил американский лидер, комментируя в среду вопрос о том, готов ли он будет дать показания Роберту Мюллеру.

При этом хозяин Белого дома несколько раз категорически отверг предположения о том, что между его избирательным штабом и Россией существовал некий сговор. "Опять-таки: не было сговора между избирательной кампанией Трампа и россиянами или Трампом и россиянами. Не было сговора", - сказал Трамп.

В связи с этим у него вновь поинтересовались, готов ли он будет все-таки встретиться лично со спецпрокурором Мюллером или нет. "Было определено практически всеми, что нет сговора. Поэтому посмотрим, что произойдет. <...> Когда нет сговора, а никто не обнаружил никакого сговора ни на каком уровне, представляется маловероятным само проведение собеседования [Роберта Мюллера с президентом США]", - сказал Трамп в рамках пресс-конференции.