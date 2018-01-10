Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп считает маловероятным то, что ему придется давать показания спецпрокурору Мюллеру

Международная панорама
10 января, 23:43 UTC+3

Американский лидер в очередной раз категорически отверг догадки сговоре с Россией

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает маловероятным, что ему придется давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему расследование по поводу утверждений о влиянии России на ход американских выборов в 2016 году. Глава государства сделал соответствующее заявление, выступая в среду на совместной с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.

Смотрите также

Как Россию обвиняли во вмешательстве в дела других государств. Досье

"Я поговорю с адвокатами [на этот счет]. <...> Посмотрим, что произойдет", - заявил американский лидер, комментируя в среду вопрос о том, готов ли он будет дать показания Роберту Мюллеру.

При этом хозяин Белого дома несколько раз категорически отверг предположения о том, что между его избирательным штабом и Россией существовал некий сговор. "Опять-таки: не было сговора между избирательной кампанией Трампа и россиянами или Трампом и россиянами. Не было сговора", - сказал Трамп.

В связи с этим у него вновь поинтересовались, готов ли он будет все-таки встретиться лично со спецпрокурором Мюллером или нет. "Было определено практически всеми, что нет сговора. Поэтому посмотрим, что произойдет. <...> Когда нет сговора, а никто не обнаружил никакого сговора ни на каком уровне, представляется маловероятным само проведение собеседования [Роберта Мюллера с президентом США]", - сказал Трамп в рамках пресс-конференции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сульберг, Эрна Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
6
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама