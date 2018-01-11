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Председатель Еврокомиссии считает, что Болгария должна войти в Шенген и зону евро

Международная панорама
11 января, 21:24 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 11, января. /ТАСС

Жан-Клод Юнкер добавил, что ЕК "будет работать над этим"

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СОФИЯ, 11 января. /ТАСС/. Болгария должна войти в Шенгенскую зону и в зону евро, и Еврокомиссия будет работать над этим. Об этом заявил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на церемонии в Софии, посвященной началу полугодового ротационного председательства Болгарии в Совете ЕС.

"Уверен, что место Болгарии в Шенгене и в зоне евро. Еврокомиссия будет работать над этим", - сказал Юнкер.

Болгария и Румыния присоединилась к ЕС в 2007 году. Изначально предполагалось, что эти страны в течение 24 месяцев войдут в шенгенское безвизовое пространство. Несмотря на все их усилия, до настоящего времени Совет ЕС, в котором на ближайшие шесть месяцев будет председательствовать Болгария, согласия на их прием не дал. Что касается зоны евро, то Болгария, согласно заключениям Еврогруппы, пока не удовлетворяет объективным макрофинансовым критериям для присоединения к европейскому валютному союзу.

Сейчас членами Шенгенской зоны являются 22 из 28 стран Евросоюза. Для вступления Болгарии в Шенгенскую зону необходимо согласие всех стран - участниц Шенгенского соглашения.

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