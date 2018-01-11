NBC: спецпрокурор США не станет брать показания по России у вице-президента Пенса

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер не изъявлял желания взять показания у вице-президента Майкла Пенса в рамках расследования приписываемого команде Дональда Трампа сговора с Москвой ради победы на выборах в США в 2016 году. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники.

Они уточнили, что спецпрокурор удовлетворен теми документами, которые он запросил и получил от Пенса, а также других действующих и бывших членов избирательного штаба Трампа. В настоящий момент Мюллер не проявляет интереса к устным показаниям вице-президента США, указал источник телекомпании. "Позиция [вице-президента] была и остается неизменной. Если его спросят, то он будет сотрудничать", - приводит NBC слова второго источника.

У спецпрокурора США могут быть вопросы к вице-президенту страны, так как именно его бывший помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн не поставил в известность о своих встречах с послом России в Соединенных Штатах, состоявшихся в декабре 2016 года, до начала работы администрации нового главы государства. 1 декабря 2017 года Флинн признал в суде свою вину в даче ложных показаний на допросе в ФБР. Согласно обвинительному заключению спецпрокурора Роберта Мюллера, экс-помощник президента солгал насчет того, что в конце 2016 года в беседе с занимавшим тогда пост посла России Сергеем Кисляком он не призывал российские власти не принимать меры в ответ на американские санкции.

Согласно законам США, неуполномоченным лицам запрещено заниматься вопросами, затрагивающими внешнюю политику. Однако Флинн, судя по его признанию, обсуждал с Кисляком санкции, введенные в отношении России конце декабря 2016 года под предлогом приписываемых Москве кибератак против американских политических организаций. На тот момент страной руководил еще Барак Обама. Теперь один из вопросов заключается в том, действовал ли Флинн на свой страх и риск или же по поручению кого-либо из членов переходной команды Трампа.

Руководство РФ неоднократно отвергало выводы о вмешательстве в избирательный процесс в США.