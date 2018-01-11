США хотят, чтобы ООН запретила заходить в порты нарушившим санкции против КНДР судам

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. США рассматривают возможность введения со стороны ООН запрета на заход в порты для судов, которые нарушили резолюции Совета Безопасности всемирной организации, предполагавшие санкции в отношении КНДР. Об этом журналистам на брифинге в четверг сообщил директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук.

"Нам нужно делать больше для того, чтобы разобраться с судами, участвующими в деятельности, запрещенной резолюциями Совета Безопасности ООН. Из того, что мы рассматриваем, мы надеемся, что ООН сможет вносить в списки некоторые из этих судов, запрещая им заходить в порты", - сказал дипломат. Он пояснил, что речь идет о том, чтобы ввести запрет на посещение портов в третьих странах за нарушение санкционного режима в отношении Пхеньяна. "Нам нужно ужесточить последствия для судов за любую такую [запрещенную ООН] деятельность", - уточнил Хук.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин не стал уточнять, обсуждал ли Вашингтон эту инициативу с Пекином и Москвой, учитывая, что Россия и Китай не будут представлены на предстоящей министерской встрече по КНДР в Ванкувере. "Всем, что мы обсудим на встрече, мы поделимся с Россией и с Китаем. После встречи мы планируем связаться с Китаем и Россией", - заверил он.

Хук на брифинге также заявил, что представители США во время бесед со своими китайскими коллегами указывают на то, какие еще дополнительные меры в КНР могли бы предпринять с целью оказания давления на КНДР. Он также отметил, что вторичные санкции против лиц, поддерживающих ракетную и ядерную программы Пхеньяна, будут введены, "когда это потребуется", и "китайцы знают об этом".