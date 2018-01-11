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Пентагон подтвердил отправку советников в Афганистан в рамках запланированной ротации

Международная панорама
11 января, 23:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, января. /ТАСС

При этом майор Армии США Кристофер Офардт, не уточнил, сколько американских военнослужащих направляются в республику

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ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. США направят в Афганистан военных советников в рамках запланированной весенней ротации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг майор Армии США (сухопутных сил) Кристофер Офардт.

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"Мы можем подтвердить весеннюю отправку в Афганистан армейской бригады. Военнослужащие проинструктируют и окажут помощь Национальным силам безопасности Афганистана", - отметил он.

Советники, по словам Офардта, будут работать совместно с союзниками и партнерами США. Он не уточнил число американских военнослужащих, которые направляются в республику. При этом он указал, что отправка советников "проводится в рамках запланированной ротации".

Ранее в четверг американская газета The Wall Street Journal сообщила, что США планируют перебросить в Афганистан дополнительную военную технику, в том числе беспилотные летательные аппараты, а также направить в эту страну примерно тысячу военных советников. По оценкам издания, с учетом объявленного в августе решения президента США Дональда Трампа дополнительно перебросить в Афганистан 4 тыс. военнослужащих общая численность американского контингента в стране может превысить 14 тыс. человек.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось, по оценкам Пентагона, уже в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

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