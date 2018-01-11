Белый дом: экс-глава ФБР и демократы в Конгрессе пытаются повлиять на расследование по РФ

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми и демократы в Конгрессе США - единственные, кто пытается повлиять на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, касающегося приписываемого РФ вмешательства в американские президентские выборы и предположительного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Москвой. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

"Единственные люди, которые, как мы видим, пытаются повлиять на расследование, - это бывший директор Коми и демократы в Конгрессе. В том числе это сенатор [демократ от штата Калифорния Дайэнн] Файнстайн, конгрессмен [демократ от штата Калифорния Адам] Шифф, которые выборочно передавали информацию СМИ, полученную с [закрытых] слушаний со свидетелями. Мы видим в этом большую проблему, и это то, на что следует обратить внимание", - сказала она.

На прошлой неделе Файнстайн вопреки протестам со стороны коллег-республиканцев опубликовала стенограмму выступления в Конгрессе главы фирмы Fusion GPS Гленна Симпсона, чья компания занималась сбором материалов о нынешнем главе государства. В показаниях Симпсона, в частности, говорилось, что один из составителей так называемого досье на Трампа экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил опасался, что американского лидера еще в период его избирательной кампании 2016 года могли шантажировать. Шифф является старшим демократом в спецкомитете по разведке Палаты представителей и регулярно выступает с резкой критикой Трампа.