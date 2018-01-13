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Клинтон обвинила Трампа в расистских взглядах

Международная панорама
13 января, 1:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Экс-кандидат в президенты также напомнила о годовщине сильного землетрясения на Гаити и призвала США почтить несгибаемый народ этого государства

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© Михаил Климентьев/ТАСС

ТАСС, 13 января. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что хозяин Белого дома Дональд Трамп придерживается расистских взглядов в отношении тех, кто "не выглядит так, как он". Соответствующую запись экс-кандидат в президенты сделала в пятницу на своей странице в Twitter на фоне сообщений о некорректных высказываниях американского лидера в отношении Гаити и стран Африки.

"Годовщина чудовищного землетрясения восьмилетней давности - день, в который нужно вспомнить трагедию, почтить несгибаемый народ Гаити и подтвердить приверженность Америки оказанию помощи нашим соседям, - написала Клинтон. - Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными и расистскими взглядами Трампа в отношении всех, кто не выглядит так, как он".

Высказывания Трампа, вызвавшие бурную реакцию со стороны мировой общественности, прозвучали в ходе его встречи с законодателями в Белом доме, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на присутствовавших на совещании лиц. По данным CNN, когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами". Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия. Впоследствии президент США утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.

В январе 2010 года на Гаити произошло сильнейшее землетрясение, которое унесло жизни 225 тыс. человек и подорвало экономику государства.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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