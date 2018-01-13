Клинтон обвинила Трампа в расистских взглядах

ТАСС, 13 января. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что хозяин Белого дома Дональд Трамп придерживается расистских взглядов в отношении тех, кто "не выглядит так, как он". Соответствующую запись экс-кандидат в президенты сделала в пятницу на своей странице в Twitter на фоне сообщений о некорректных высказываниях американского лидера в отношении Гаити и стран Африки.

"Годовщина чудовищного землетрясения восьмилетней давности - день, в который нужно вспомнить трагедию, почтить несгибаемый народ Гаити и подтвердить приверженность Америки оказанию помощи нашим соседям, - написала Клинтон. - Вместо этого мы сталкиваемся с невежественными и расистскими взглядами Трампа в отношении всех, кто не выглядит так, как он".

The anniversary of the devastating earthquake 8 years ago is a day to remember the tragedy, honor the resilient people of Haiti, & affirm America’s commitment to helping our neighbors. Instead, we‘re subjected to Trump’s ignorant, racist views of anyone who doesn’t look like him. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 12 January 2018

Высказывания Трампа, вызвавшие бурную реакцию со стороны мировой общественности, прозвучали в ходе его встречи с законодателями в Белом доме, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на присутствовавших на совещании лиц. По данным CNN, когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами". Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия. Впоследствии президент США утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.

В январе 2010 года на Гаити произошло сильнейшее землетрясение, которое унесло жизни 225 тыс. человек и подорвало экономику государства.