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СМИ: Турция после призыва Эрдогана к курдам перебросила технику к границе с Сирией

Международная панорама
13 января, 23:29 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 13, января. /ТАСС

По данным Анатолийского агентства, для усиления приграничного контингента были транспортированы пять танков

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Ludovic Marin, Pool via AP

АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Турция направила колонну военной техники к границе с Сирией после призыва сдаться, с которым в субботу президент Тайип Эрдоган обратился к курдским отрядам "Сил народной самообороны" (СНС). Об этом сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, среди техники было и пять танков, их транспортировали на грузовых машинах. Агентство отмечает, что тяжелая военная техника была направлена для усиления приграничного контингента.

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Ранее в субботу ВС Турции открыли ответный артиллерийский огонь по позициям "Сил народной самообороны". Согласно информации Анатолийского агентства, артобстрелы были произведены в тот момент, когда Эрдоган выступал в провинции Элязыг, где он заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит за неделю".

Анкара считает СНС и сирийскую партию "Демократический союз" ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском кантоне Африн.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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