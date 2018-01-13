СМИ: Турция после призыва Эрдогана к курдам перебросила технику к границе с Сирией

АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Турция направила колонну военной техники к границе с Сирией после призыва сдаться, с которым в субботу президент Тайип Эрдоган обратился к курдским отрядам "Сил народной самообороны" (СНС). Об этом сообщило Анатолийское агентство.

По его данным, среди техники было и пять танков, их транспортировали на грузовых машинах. Агентство отмечает, что тяжелая военная техника была направлена для усиления приграничного контингента.

Ранее в субботу ВС Турции открыли ответный артиллерийский огонь по позициям "Сил народной самообороны". Согласно информации Анатолийского агентства, артобстрелы были произведены в тот момент, когда Эрдоган выступал в провинции Элязыг, где он заявил, что если "террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит за неделю".

Анкара считает СНС и сирийскую партию "Демократический союз" ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. На протяжении последних месяцев Эрдоган неоднократно говорил о возможности проведения военной операции против них в сирийском кантоне Африн.