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СМИ: Эрдоган второй раз за неделю заявил о возможности возобновления операции в Сирии

Международная панорама
14 января, 15:07 дата обновления: 14 января, 15:34 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 14, января. /ТАСС

Президент Турции пообещал возобновить операцию "Щит Евфрата", если турецкая граница подвергнется хоть малейшей угрозе

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АНКАРА, 14 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган второй раз за неделю заявил о возможном продолжении операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Об этом, как сообщает газета Yeni Şafak, он объявил 14 января во время выступления перед сторонниками правящей Партии справедливости и развития в провинции Токат.

"Если на то будет воля Аллаха, в ближайшие дни мы предпримем первые шаги в рамках возобновления операции "Щит Евфрата" в Африне, чтобы очистить нашу южную границу от террористов, - сказал он. - Мы можем войти туда (в сирийский Африн - прим. ТАСС) однажды ночью без предупреждения. Мы предпримем все нужные шаги, если наша граница подвергнется хоть малейшей угрозе".

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Эрдоган также призвал международное сообщество "поддержать Турцию в ее законных усилиях" по обеспечению безопасности в регионе. "Несмотря ни на что, Турция верит и надеется на совместные с США шаги, основанные на принципах общих интересов в регионе. Настало время поддержать Анкару. Мы ожидаем, что Вашингтон поддержит наши усилия", - подчеркнул он.

9 января президент Турции также уже заявлял о возможности возобновления операции "Щит Евфрата" в Манбидже и Африне в Сирии.

"Щит Евфрата"

В конце августа проправительственная газета Sabah сообщила, что Анкара ведет подготовку к переходу ко второму этапу операции "Щит Евфрата". Целью новой фазы назывался "срыв планов США, которые под видом борьбы с [объединением экстремистских группировок в Сирии] "Хейат Тахрир аш-Шам" (связана с "Джебхат ан-Нусрой", запрещенной в РФ террористической организацией) пытаются передать [провинцию] Идлиб Рабочей партии Курдистана и партии "Демократический союз". Две последние политические силы считаются в Турции террористическими организациями.

Первая фаза операции "Щит Евфрата" длилась с конца августа 2016 года по март 2017 года. Она проводилась при поддержке турецких ВВС и бронетехники силами сирийской оппозиции, преимущественно группировки "Сирийская свободная армия". В результате под контроль оппозиции была передана созданная де-факто зона безопасности в приграничном регионе между городами Аазаз и Джараблус.

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