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Politico: законодатели в Конгрессе США пытаются прийти к единству по "делу РФ"

Международная панорама
14 января, 19:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, января. /ТАСС

Газета полагает, что эта неделя прошла под знаком "противоречий и ожесточенности" в отношениях между демократами и республиканцами, занимающимися этим расследованием

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ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Законодатели в Конгрессе США пытаются скооперироваться и прийти к единству при расследовании утверждений о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в американской газете Politico.

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Издание полагает, что эта неделя прошла под знаком "противоречий и ожесточенности" в отношениях между демократами и республиканцами, занимающимися расследованием по России. И теперь законодатели пытаются "спасти сотрудничество обеих партий" в рамках разбирательства "в условиях напряженности, которая угрожает объективности их работы".

В пример Politico приводит разногласия между председателем юридического комитета Сената Конгресса республиканцем Чаком Грассли и старшим демократом этого комитета Дайэнн Файнстайн. Она вопреки протестам со стороны коллег-республиканцев опубликовала стенограмму выступления в Конгрессе главы фирмы Fusion GPS Гленна Симпсона, чья компания занималась сбором материалов для так называемого досье на президента США Дональда Трампа. Решение сенатора, как пишет газета, привело в ярость Грассли, который назвал его подрывом доверия. Впоследствии Файнстайн рассказала, что лично принесла республиканцу извинения.

Как отмечает издание, демократы все чаще выражают опасения в связи с тем, что Конгресс до сих не принял меры для предотвращения "вмешательства России в промежуточные выборы, которые пройдут в этом году". Некоторые из них настаивают на том, чтобы организовать как можно больше бесед с действующими и бывшими ключевыми помощниками Трампа, прежде чем правящая Республиканская партия завершит расследование.

Газета также сообщила, что спецкомитет по разведке Сената уже в следующем месяце опубликует свои рекомендации по проведенному разбирательству. Однако до сих пор не ясно, примет ли Конгресс какие-либо законодательные решения в связи с расследованием.

Разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В мае 2017 года минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого расследования. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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