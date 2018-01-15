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Джонсон считает, что необходимо сохранять дипломатическое давление на КНДР

Международная панорама
15 января, 3:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, января. /ТАСС

Министр иностранных дел Великобритании заявил, что программа Пхеньяна по созданию ядерного оружия представляет угрозу для региональной и глобальной стабильности

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

© EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Международному сообществу следует продолжать оказывать давление на КНДР дипломатическими методами, чтобы заставить Пхеньян изменить курс, направленный на развитие ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед отлетом в Ванкувер (Канада), где он примет участие в министерской встрече по КНДР, на которой будут председательствовать Канада и США.

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"Программа Северной Кореи по созданию ядерного оружия представляет собой угрозу для региональной и глобальной стабильности. Международное сообщество должно быть едино в своем подходе. Санкции уже кусаются, но нам необходимо сохранять дипломатическое давление на режим Ким Чен Ына. Я приветствую возможность обсудить с партнерами-единомышленниками вопрос о том, как усилить давление на КНДР, чтобы она изменила свой курс", - заявил руководитель британского МИД.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска в Пхеньяне объявили, что ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит в том числе новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки.

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Персоны
Ким Чен Ын Джонсон, Борис
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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